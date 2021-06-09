Суд вынес окончательное решение по убийце водителя BlaBlaCar Познякова

Апелляцию адвокатов экс-участника АТО Дмитрия Голубя, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar, 25-летнего львовянина Тараса Познякова, отклонили. Таким образом, мужчина признан виновным и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины. "Благодаря принципиальной позиции областной прокуратуры Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года", – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что Голубя признали виновным по нескольким статьям.

Так, ему инкриминировали умышленное убийство, разбой, незаконное завладение транспортным средством, незаконное обращение с оружием и подделки и использования поддельных документов (п.6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 , ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 УК).

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Подозреваемые в похищении и убийстве Познякова (один из которых был гражданином России) были объявлены в розыск через Интерпол.

В августе 2016-го бывшего бойца "Правого сектора" задержали и взяли под стражу. Второй, гражданин России, в марте 2019 года погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Расследование убийства Познякова длилось с 2016 года. Он пропал после того, как выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. Это были экс-бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голубь и гражданин РФ Луан Кингисепп.

Автомобиль убитого Познякова нашли в гараже под Киевом.

Спустя несколько месяцев стало известно, что Тарас не просто пропал, а был жестоко убит. Стрелял в него Луан Кингисепп, который сидел рядом с водителем. Он трижды выстрелил из пистолета ТТ в грудь и область живота Тараса. По данным следствия, парень погиб на месте, а после этого его тело преступники переложили на пол в салоне авто.

Одного из попутчиков Тараса, Дмитрия Голубя, задержали, местонахождения Кингисеппа было неизвестно.