Убийство в ресторане Харькова: полиция раскрыла подробности и причины

Конфликт в ресторане Харькова Biani Champagneria, в результате которого погиб 37-летний мужчина, возник спонтанно перед входом в заведение.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Киевского отдела полиции Михаила Цапа, мужчины поссорились на улице и продолжили конфликт внутри заведения.

"В ходе осмотра места происшествия и неотложных следственно-розыскных действий было установлено, что в ночь с 30 октября на 1 ноября у указанного ресторана возник конфликт между группой лиц, после чего они зашли в помещение ресторана на второй этаж, где одно лицо (потерпевший, который умер) начал проводить выстрелы из устройства для отстрела резиновыми пулями, и в ходе этого конфликта, ему были причинены указанные ножевые ранения, от которых он от кровопотери скончался на месте", – сказал Цап.

Он также уточнил, что конфликт был случайным, на почве неприязненных отношений.

"Конфликт спонтанный, а не заказной", – подчеркнул полицейский.

Он добавил, что правоохранителям известны личности всех участников конфликта.

Один пострадавший в результате стрельбы установлен, других ищут. Никто не задержан.

Также полицейский отметил, что ресторан работал вопреки карантинным ограничениям.

"Хочу сообщить, что по факту работы указанного ресторана следователями указаны сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325, за нарушение карантинных ограничений", – сказал Цап.

Харьков находится в "красной" карантинной зоне, поэтому заведения общественного питания здесь должны закончить прием посетителей в 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 ноября в Харькове произошло убийство в ресторане. В караоке-ресторан Biani Champagneria по улице Ярослава, Мудрого, 21 зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять.