В Польше убит 48-летний украинец: СМИ назвали причиной ссору из-за Крыма

В городе Белосток (Польша) 2 июля убили 48-летнего украинца. По данным СМИ, преступление произошло во время конфликта на фоне спора о территориальной принадлежности оккупированного Крыма.

Труп с множественными ножевыми ранениями обнаружили в доме по ул. Кондукторская около 23:00. Оружие убийства осталось в теле жертвы – нож застрял в плече мужчины, пишет Kurier Poranny.

Подозреваемый в преступлении – гражданин Украины, 41 летний знакомый жертвы. Его задержали, но свою вину фигурант пока не признал.

Журналисты отметили, что перед нападением, предварительно, мужчины спорили о Крыме.

Известно, что в доме на ул. Кондукторская проживали заробитчане, которые трудились в польской строительной компании.

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"Они никогда не доставляли хлопот. Не спорили, не шумели", – рассказали соседи украинцев.

Когда копы приехали в дом на вызов, там было двое белорусов. Полиция начала поиски четвертого жильца, подозреваемого в убийстве. Оказалось, что он был пьян и прятался в дворе дома в кустах.

"Из-за первоначальной неопределенности в этом деле были задержаны и белорусы, которые в итоге были освобождены после выполнения следственных действий, допроса их в качестве свидетелей и сбора материалов для дальнейших сравнительных тестов", – рассказал заместитель районного прокурора Белосток-Северного округа полковник Радослав Вишенко.

Украинцу, подозреваемому в убийстве соотечественника, объявили о подозрении 4 июля.

Если его вину докажет суд, он может попасть в тюрьму на срок от 8 до 25 лет или даже получить пожизненное заключение.

Полковник добавил, что задержанный отказался давать сведения прокурорам. Он только заявил, что не помнит, что произошло, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом на одежде 41-летнего подозреваемого были пятна крови. Это стало одним из доказательств против него. 5 июля мужчину пометили в СИЗО в качестве меры пресечения.

По данным издания, подозреваемый недавно приехал в Белосток, и 48-летний украинец должен был устроить его на работу. 2 июля заробитчане пришли домой раньше обычного из-за ливня и начали вместе распивать спиртные напитки.

Удары ножом в области головы, шеи и плеч были глубокими – вероятно, нанесены с большой силой.

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