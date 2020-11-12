Убийца тату-мастера в Тернополе получил приговор: он нанес девушке 60 ударов ножом

26-летнего жителя Тернополя Андрея Горбатюка приговорили к пожизненному заключению за умышленное убийство с особой жестокостью мастера тату Татьяны Подвашецкой.

Такое решение 11 ноября вынес суд, сообщается на сайте прокуратуры Тернопольской области. Погибшей было 28 лет.

На последних судебных заседаниях Горбатюк отрицал свою вину. Его признали виновным по п.4 ч. 2 ст. 115 УК.

Тело женщины обнаружили в ее же квартире на улице Леся Курбаса 16 апреля 2019 года. Главным подозреваемым в убийстве оказался знакомый девушки Андрей Горбатюк.

В ориентировке указывалось, что у мужчины есть множество модификаций внешности: разрезанный пополам язык, рога на голове, черный татуаж глаз, острые клыки, нетипичная форма ушей.

Татуаж глаз Горбатюку делала его будущая жертва, а также ее муж.

Как установили экспертизы, женщине нанесли более 60 колото-резаных ран ножом. Ее убивали более 2 часов. Кроме того, СМИ сообщили, что на шее убитой были характерные следы, словно от укусов клыками.

17 апреля подозреваемый был задержан полицией во Львове. В соседней области мужчина скрывался от следствия.

СМИ писали, что он признался матери в убийстве, взял из дома деньги и скрылся. Подозреваемого нашли с помощью камеры наблюдения, снявшей его на львовском автовокзале.

Сначала Горбатюк признался в преступлении, но потом изменил показания.

Как писал OBOZREVATEL, ранее работники уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области задержали 23-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и убийстве.