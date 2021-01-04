Убийство Старицкого: стала известна дата суда по Кожаре
Заседание суда по делу об убийстве бывшим министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, состоится во вторник, 5 января.
Как сообщила в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая, рассмотрение начнется в 15:00 в Киево-Святошинском районном суде.
Председательствовать будет судья Козак, который ранее подал ходатайство о самоотводе, но оно было отклонено.
Напомним, 23 декабря Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом было найдено тело главы правления "Интера" Старицкого с огнестрельным ранением головы.
Позднее в сети появились фото и видео с места гибели медиаменеджера. Также прокуроры раскрыли подробности трагедии.
По данным следствия, во время застолья у Кожары возник конфликт с гостем, который перерос в драку. Обвиняемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрели в голову. В результате пострадавший скончался на месте.
25 марта бывшему министру объявили о подозрении по факту умышленного убийства.
В ноябре в суд был передан обвинительный акт против жены Кожары. По данным следствия, женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля, чтобы создать алиби мужу.