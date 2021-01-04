Убийство Старицкого: стала известна дата суда по Кожаре

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
635
Кожару обвиняют в убийстве Старицкого

Заседание суда по делу об убийстве бывшим министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, состоится во вторник, 5 января.

Как сообщила в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая, рассмотрение начнется в 15:00 в Киево-Святошинском районном суде.

Председательствовать будет судья Козак, который ранее подал ходатайство о самоотводе, но оно было отклонено.

Напомним, 23 декабря Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаубийствоЛеонид Кожара