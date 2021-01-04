Убийство Старицкого: стала известна дата суда по Кожаре

Заседание суда по делу об убийстве бывшим министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, состоится во вторник, 5 января.

Как сообщила в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая, рассмотрение начнется в 15:00 в Киево-Святошинском районном суде.

Председательствовать будет судья Козак, который ранее подал ходатайство о самоотводе, но оно было отклонено.

Напомним, 23 декабря Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом было найдено тело главы правления "Интера" Старицкого с огнестрельным ранением головы.

Позднее в сети появились фото и видео с места гибели медиаменеджера. Также прокуроры раскрыли подробности трагедии.

По данным следствия, во время застолья у Кожары возник конфликт с гостем, который перерос в драку. Обвиняемый взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрели в голову. В результате пострадавший скончался на месте.

25 марта бывшему министру объявили о подозрении по факту умышленного убийства.