Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) оставили под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда на своей странице в Facebook. Защита просила отменить решение Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря 2020 года о продлении содержания подозреваемого под стражей до 7 февраля 2021 включительно.

Заседание коллегии судей судебной палаты по соответствующему делу состоялось 29 января 2021 года. Решение райсуда оставили в силе, апелляционную жалобу, поданную в интересах обвиняемого, – без удовлетворения.

В декабре минувшего года Шевченковский райсуд Киева также отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко. Тогда сторона защиты просила об этом потому, что у того заподозрили коронавирус.

Тогда на заседании суда в качестве свидетеля выступил медик, который рассказал об оперативных вмешательствах Антоненко по состоянию здоровья. Он тоже отмечал, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения у обвиняемого.

Несмотря на это, обвиняемого оставили под стражей.

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