Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) оставили под стражей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда на своей странице в Facebook. Защита просила отменить решение Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря 2020 года о продлении содержания подозреваемого под стражей до 7 февраля 2021 включительно.
Заседание коллегии судей судебной палаты по соответствующему делу состоялось 29 января 2021 года. Решение райсуда оставили в силе, апелляционную жалобу, поданную в интересах обвиняемого, – без удовлетворения.
В декабре минувшего года Шевченковский райсуд Киева также отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко. Тогда сторона защиты просила об этом потому, что у того заподозрили коронавирус.
Тогда на заседании суда в качестве свидетеля выступил медик, который рассказал об оперативных вмешательствах Антоненко по состоянию здоровья. Он тоже отмечал, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения у обвиняемого.
Несмотря на это, обвиняемого оставили под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
Волонтера и военную медсестру Яну Дугар заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.