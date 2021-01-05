Аваков анонсировал следственные действия по роли Беларуси в убийстве Шеремета

У украинских правоохранителей есть и другие материалы, кроме записи прослушки в кабинете экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, свидетельствующие, что в иностранных спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Такое заявление 5 января сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина". Глава МВД указал, что в декабре 2020-го правоохранители получили "несколько больше материалов", чем те, которые слили в сеть 4 января.

По словам Авакова, убийство в кругах белорусских спецслужб обсуждали до 2012 года (примерно до апреля).

"Эти материалы были нами приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", – сказал министр.

"Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы", – добавил он.

Пока следователи продолжают анализировать полученные данные. "Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются", – сказал Аваков.

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