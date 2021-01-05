Аваков анонсировал следственные действия по роли Беларуси в убийстве Шеремета
У украинских правоохранителей есть и другие материалы, кроме записи прослушки в кабинете экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, свидетельствующие, что в иностранных спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета.
Такое заявление 5 января сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина". Глава МВД указал, что в декабре 2020-го правоохранители получили "несколько больше материалов", чем те, которые слили в сеть 4 января.
По словам Авакова, убийство в кругах белорусских спецслужб обсуждали до 2012 года (примерно до апреля).
"Эти материалы были нами приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", – сказал министр.
"Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы", – добавил он.
Пока следователи продолжают анализировать полученные данные. "Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются", – сказал Аваков.
Как писал OBOZREVATEL:
4 января в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси, где обсуждали способы ликвидации Шеремета, в частности, с помощью токсичных веществ и взрывчатки.
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для расследования преступлений режима Александра Лукашенко.
Также Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки.
Нацполиция Украины отреагировала на публикацию "пленок" по Шеремету.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела.
По словам Геращенко, правоохранители развернули несколько версий, среди которых есть связанные с российскими и белорусскими спецслужбами.
Семья Шеремета не исключила причастность Беларуси к убийству.