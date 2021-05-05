Убийство пары в Харькове: в сети показали фото погибших и подозреваемого

Молодого человека и девушку, которых 2 мая нашли мертвыми в одной из квартир в Харькове, звали Александр и Евгения.

Об этом написал местный Telegram-канал, впервые публикуя фотографии пары. Также в сети показали подозреваемого в убийстве знакомого влюбленных (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Снимки погибших были собраны из соцсетей – их публиковали те, кто знали пару, выражая сожаление и сочувствие родным.

Так же в соцсетях местные нашли фото знакомого Александра и Евгении – 22-летнего харьковчанина, которого правоохранители задержали по подозрению в двойном убийстве. В среду, 5 мая, суд избрал ему меру пресечения. Парня решили оставить под стражей без права внесения залога.

Напомним: тела молодой пары с ножевыми ранениями были найдены в одной из харьковских квартир в районе Салтовка. Погибшие – мужчина 1992-го и девушка 1997 года рождения. Они жили вместе. Мертвыми их обнаружила мать убитого, которая пришла к сыну в гости.

Правоохранители заявили о вероятной причастности к преступлению знакомого погибших. Во время санкционированного обыска дома у молодого харьковчанина изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В ходе следственных действий парень сопротивления не оказывал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16-летний парень жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а потом бросился наутек.