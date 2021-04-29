Убийство организатора наркосети в Николаеве: подросток планировал месть всю жизнь

Подросток, подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины в Николаеве, планировал преступление всю жизнь.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что таким образом он отомстил за убийство своего дяди, за которое осудили мужчину.

"Оказалось, что племянник вынашивал планы мести всю жизнь. На момент гибели дяди ему было всего два года", – сказано в сообщении.

Как уточнили в полиции, последние полгода погибший фигурировал как организатор наркосети, а убитый им мужчина – был уголовным авторитетом.

По словам начальника ГУНП Николаевской области Сергея Шайхета, после убийства подросток скрылся на автомобиле и выбросил пистолет в реку.

"Одна из версий – месть пострадавшему за события 2006 года", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летнего парня подозревают в убийстве 38-летнего мужчины, которое произошло две недели назад в одном из двором Николаева. Жертва получила несколько огнестрельных ранений в спину.