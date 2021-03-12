Убийство Маши Борисовой: в полиции заявили о возможном изнасиловании

Убитая на Херсонщине 7-летняя Маша Борисова возможно перед смертью была изнасилована.

Об этом сообщил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин. Точные детали будут установлены после судебной экспертизы.

"На теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что она стала жертвой изнасилования. На данный момент тело отправлено на судебную экспертизу, по результатам которой мы точно будем знать о причинах смерти", – сообщил он.

В полиции отметили, что на шее ребенка остались следы, которые могут говорить о том, что ее задушили.

Сейчас полиция отрабатывает версии о возможной причастности к убийству Маши жителей села. Предварительно под подозрение попадают все жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района на Херсонщине, нашли мертвой днем 11 марта. Тело ребенка было спрятано в мешке за старым сараем.