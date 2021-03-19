Убийство Маши Борисовой: соседка рассказала о необычном поведении подозреваемого

Соседка жителя села Счастливое Херсонской области, подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой, заявила, что 62-летний мужчина в последние дни перед задержанием вел себя необычно.

Ситуацию учительница местной школы Валентина Андреевна, которая живет в селе 55 лет, прокомментировала журналистам OBOZREVATEL. Полный материал нашего издания, написанный после визита корреспондентов в Счастливое, читайте по ссылке.

Женщина сказала, что помнит поведение Николая В. в дни поисков Борисовой.

"Седьмого числа он выпивал, было много людей в его квартире. Вообще он пил последние три недели – так что вонь в квартире стояла. А вот в дни поиска девочки он постоянно нервничал, выйдет во двор, закурит сигарету и аж трусится. Постоянно смотрел в сторону сарая, где потом нашли Машу.

Я спросила его – чего ты нервничаешь, а он в ответ сказал, мол страшный сон приснился, наверное, пойду вешаться", – вспомнила Валентина.

По ее словам, где-то 6-7 марта отец девочки заходил в гости к подозреваемому. А ребенок как раз пошел его искать и после этого пропал. Соседка также вспомнила, что 7 или 8 марта Николай ходил в магазин покупать освежитель воздуха.

"Он 8 марта утром ходил пьяный по подъезду и поздравлял женщин с праздником. Был такой уже грязный, противный. А на следующий день был трезвый, в чистой рубашке, даже квартиру "вылизал". Я так думаю, что и освежители он покупал для ликвидации запаха", – уточнила женщина.

Напомним, жители села также рассказали, что Николай В. сильно выпивал, из-за чего часто валялся на улицах, и воровал в соседних населенных пунктах.

Как ранее писал OBOZREVATEL: