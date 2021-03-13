Отец 7-летней Маши Борисовой опроверг одну из версий ее пропажи
Отец 7-летней Марии Борисовой, которую нашли мертвой в Херсонской области, опроверг, что девочка в день пропажи якобы могла ждать его на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщил "24 канал". Отмечается, что мужчина проживает отдельно от семьи уже два года. Марию и ее 10-летнего брата мать воспитывала самостоятельно.
Журналисты рассказали, что основным заработком отца являются сезонные работы.
"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю", – заявил мужчина.
Он добавил, что в день исчезновения девочки работал в селе.
Односельчане при этом утверждают, что семья убитой девочки была неблагополучной. Многие отказались о ней говорить.
По словам представителей местной власти, семья находится на спецучете. По некоторым данным, женщину иногда замечали с алкоголем. Впрочем, в сельском совете причин для изъятия детей не видели.
"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – сказала староста Счастливого Наталья Пархоменко.
В материале сказано, что когда эксперты осматривали тело девочки, ее мать вела себя спокойно. После всех процедур полиция забрала женщину на допрос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района. Днем 11 числа ее нашли мертвой в мешке за старым сараем в том же населенном пункте.
По предварительной оценке, ребенок был задушен. Начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин также заявил, что девочка, возможно, перед смертью была изнасилована.
После того как тело нашли, на месте инцидента по трем кругам запустили пять служебных собак.
В убийстве 7-летней Маши подозревают лиц из круга семьи ребенка и жителей Счастливого. Заявляется, что в селе готовятся к самосуду.
Подробности о трагедии, а также о том, что происходило в день исчезновения девочки – читайте в нашем материале.