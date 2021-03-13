Отец 7-летней Маши Борисовой опроверг одну из версий ее пропажи

Отец 7-летней Марии Борисовой, которую нашли мертвой в Херсонской области, опроверг, что девочка в день пропажи якобы могла ждать его на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщил "24 канал". Отмечается, что мужчина проживает отдельно от семьи уже два года. Марию и ее 10-летнего брата мать воспитывала самостоятельно.

Журналисты рассказали, что основным заработком отца являются сезонные работы.

"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю", – заявил мужчина.

Он добавил, что в день исчезновения девочки работал в селе.

Односельчане при этом утверждают, что семья убитой девочки была неблагополучной. Многие отказались о ней говорить.

По словам представителей местной власти, семья находится на спецучете. По некоторым данным, женщину иногда замечали с алкоголем. Впрочем, в сельском совете причин для изъятия детей не видели.

"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – сказала староста Счастливого Наталья Пархоменко.

В материале сказано, что когда эксперты осматривали тело девочки, ее мать вела себя спокойно. После всех процедур полиция забрала женщину на допрос.

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