Односельчане убитой Маши Борисовой отреагировали на официальное подозрение

Жители села Счастливое на Херсонщине, где убили 7-летнюю Марии Борисову, боятся выпускать своих детей на улицы и грозятся совершить самосуд над подозреваемым 62-летним местным жителем.

Гибель девочки жители населенного пункта прокомментировали журналистам ТСН. В полиции при этом отмечают, что задержанный мужчина, ранее трижды осужденный, пока отказывается давать показания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Просто боимся, пока это все не закончится. Говорю: если его привезут, то люди [устроят] самосуд", – сказала в комментарии корреспондентке местная жительница.

Мужчина, который проживает в Счастливом, также говорил о расправе над подозреваемым.

"Если это он... разорвем, однозначно. Потому что так сделать с ребенком, поиздеваться так с ребенка. Даже бывалые опера – они и то в шоке", – заявил украинец.

Журналисты отметили, что задержанный был одним из шести мужчин, которых особенно тщательно проверяли следователи.

Он одним из первых попал под подозрение, потому что был ранее осужден. Жил в селе он один. Его квартиру и подсобные помещения во время поисков ребенка проверяли, говорят в полиции, но девочки там не было.

Теперь предстоит установить, где прятали тело Марии, которое было найдено только на четвертый день после ее пропажи.

Правоохранители также уточнили, что у мужчины три судимости: хулиганство в 90-х и две за телесные повреждения в 2000-х. Версию о том, что подозреваемый якобы ранее уже привлекался к ответственности за изнасилование ребенка, копы не подтвердили.

Как писал OBOZREVATEL: