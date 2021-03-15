Односельчане убитой Маши Борисовой отреагировали на официальное подозрение
Жители села Счастливое на Херсонщине, где убили 7-летнюю Марии Борисову, боятся выпускать своих детей на улицы и грозятся совершить самосуд над подозреваемым 62-летним местным жителем.
Гибель девочки жители населенного пункта прокомментировали журналистам ТСН. В полиции при этом отмечают, что задержанный мужчина, ранее трижды осужденный, пока отказывается давать показания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Просто боимся, пока это все не закончится. Говорю: если его привезут, то люди [устроят] самосуд", – сказала в комментарии корреспондентке местная жительница.
Мужчина, который проживает в Счастливом, также говорил о расправе над подозреваемым.
"Если это он... разорвем, однозначно. Потому что так сделать с ребенком, поиздеваться так с ребенка. Даже бывалые опера – они и то в шоке", – заявил украинец.
Журналисты отметили, что задержанный был одним из шести мужчин, которых особенно тщательно проверяли следователи.
Он одним из первых попал под подозрение, потому что был ранее осужден. Жил в селе он один. Его квартиру и подсобные помещения во время поисков ребенка проверяли, говорят в полиции, но девочки там не было.
Теперь предстоит установить, где прятали тело Марии, которое было найдено только на четвертый день после ее пропажи.
Правоохранители также уточнили, что у мужчины три судимости: хулиганство в 90-х и две за телесные повреждения в 2000-х. Версию о том, что подозреваемый якобы ранее уже привлекался к ответственности за изнасилование ребенка, копы не подтвердили.
Как писал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.
Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.
Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.
Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.
В сети показали фото из зала суда, где избирали меру пресечения подозреваемому. Мужчину взяли под стражу, прокуратура и следствие настаивают на его пожизненном заключении.
Похороны девочки прошли в субботу, 13 марта, в ее селе.