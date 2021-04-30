Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой некому похоронить – СМИ
Совершившего самоубийство в камере СИЗО 62-летнего жителя села Счастливое на Херсонщине, подозреваемого в убийстве 7-летней односельчанки Марии Борисовой, спустя неделю после смерти еще не похоронили.
Ссылаясь на свои источники в полиции портал MV.org.ua написал, что тело Николая В. пока никто не забрал.
"Эксперты уже провели вскрытие тела, и все связанные с суицидом следственные действия завершены... Прокурорское разрешение на похороны вроде бы также имеется, однако что дальше – непонятно", – отмечается в материале.
По данным портала, многие жители Счастливого категорически против того, чтобы хоронить подозреваемого в убийстве и изнасиловании маленькой девочки на местном кладбище. Там же похоронена и Мария Борисова.
Близких родственников в Украине у умершего нет. Его взрослая дочь, которая проживает в Санкт-Петербурге (РФ), звонила следователю, ведущему уголовное производство, сказано в статье.
Женщина сообщила, что взять на себя хлопоты, связанные с похоронами, согласилась дальняя родственница ее отца. Ей и предстоит вести переговоры с полицией.
"Если же упомянутая родственница так и не выйдет на контакт с правоохранителями, самоубийцу похоронят за казенный счет – по всей вероятности, на кладбище у поселка Геологов под Херсоном", – подытожили журналисты.
Напомним, что подозреваемый 62-летний мужчина покончил с собой 23 апреля. Он повесился в камере СИЗО, где находился вместе с еще одним заключенным.
По неофициальным данным, умерший оставил предсмертную записку, в которой настаивал на том, что он якобы невиновен.
Дело об убийстве и изнасиловании Борисовой будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.
Как писал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.
Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.
Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.
Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.
Суд взял мужчину под стражу, прокуратура и следствие настаивали на его пожизненном заключении.
Похороны девочки прошли в субботу, 13 марта, в ее селе.