Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой некому похоронить – СМИ

Совершившего самоубийство в камере СИЗО 62-летнего жителя села Счастливое на Херсонщине, подозреваемого в убийстве 7-летней односельчанки Марии Борисовой, спустя неделю после смерти еще не похоронили.

Ссылаясь на свои источники в полиции портал MV.org.ua написал, что тело Николая В. пока никто не забрал.

"Эксперты уже провели вскрытие тела, и все связанные с суицидом следственные действия завершены... Прокурорское разрешение на похороны вроде бы также имеется, однако что дальше – непонятно", – отмечается в материале.

По данным портала, многие жители Счастливого категорически против того, чтобы хоронить подозреваемого в убийстве и изнасиловании маленькой девочки на местном кладбище. Там же похоронена и Мария Борисова.

Близких родственников в Украине у умершего нет. Его взрослая дочь, которая проживает в Санкт-Петербурге (РФ), звонила следователю, ведущему уголовное производство, сказано в статье.

Женщина сообщила, что взять на себя хлопоты, связанные с похоронами, согласилась дальняя родственница ее отца. Ей и предстоит вести переговоры с полицией.

"Если же упомянутая родственница так и не выйдет на контакт с правоохранителями, самоубийцу похоронят за казенный счет – по всей вероятности, на кладбище у поселка Геологов под Херсоном", – подытожили журналисты.

Напомним, что подозреваемый 62-летний мужчина покончил с собой 23 апреля. Он повесился в камере СИЗО, где находился вместе с еще одним заключенным.

По неофициальным данным, умерший оставил предсмертную записку, в которой настаивал на том, что он якобы невиновен.

Дело об убийстве и изнасиловании Борисовой будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Как писал OBOZREVATEL:

Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.

Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.

Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.

Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.