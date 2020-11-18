Убийство 17-летней девушки на Кировоградщине: экс-глава криминальной полиции потребовал пожизненного для преступника

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
5,4 т.

  • Рассмотрение дела продолжается уже год

  • Аброськин пообещал "лично ответить", если убийца не получит наказание

Вячеслав Аброськин

Убийца 17-летней жительницы села Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко, которая исчезла 24 августа 2018 года, а ее останки нашли только в марте 2019-го, должен получить пожизненное.

Об этом на своей странице в Facebook завил экс-начальник криминальной полиции и экс-первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. "Несмотря на то, что прошло уже два года и я не занимаю в полиции какую-либо должность, но привлечение к уголовной ответственности этого подонка – это уже зона моей личной ответственности", – написал он.

Кроме того, пожизненного заключения требуют активисты Национального корпуса, рассказал в Facebook руководитель местной ячейки организации Дмитрий Потоцкий. 12 ноября граждане провели митинг под зданием суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Акция Нацкорпуса под судом
Акция под судом
Рассмотрение дела в суде тянется уже год
Люди требуют, чтобы убийца получил максимальное наказание
Активисты возле здания суда

Аброськин заявил, что он лично и те, кто входил в состав следственно-оперативной группы, должны нести ответственность перед законом и перед родителями убитого ребенка, если преступник не будет наказан.

Как отметил Аброськин, уже почти год как дело рассматривается в суде, "но конца еще не видно".

Скриншот
Скриншот
Могила Дианы Хриненко

Как писал OBOZREVATEL, подозреваемого в убийстве 17-летней девочки полицейские поймали 14 августа 2019 года. Он длительное время скрывался в Польше.

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