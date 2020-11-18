Убийство 17-летней девушки на Кировоградщине: экс-глава криминальной полиции потребовал пожизненного для преступника

Убийца 17-летней жительницы села Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко, которая исчезла 24 августа 2018 года, а ее останки нашли только в марте 2019-го, должен получить пожизненное.

Об этом на своей странице в Facebook завил экс-начальник криминальной полиции и экс-первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. "Несмотря на то, что прошло уже два года и я не занимаю в полиции какую-либо должность, но привлечение к уголовной ответственности этого подонка – это уже зона моей личной ответственности", – написал он.

Кроме того, пожизненного заключения требуют активисты Национального корпуса, рассказал в Facebook руководитель местной ячейки организации Дмитрий Потоцкий. 12 ноября граждане провели митинг под зданием суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аброськин заявил, что он лично и те, кто входил в состав следственно-оперативной группы, должны нести ответственность перед законом и перед родителями убитого ребенка, если преступник не будет наказан.

Как отметил Аброськин, уже почти год как дело рассматривается в суде, "но конца еще не видно".

Как писал OBOZREVATEL, подозреваемого в убийстве 17-летней девочки полицейские поймали 14 августа 2019 года. Он длительное время скрывался в Польше.