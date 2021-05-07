На Полтавщине у дороги нашли тело 16-летней: появились фото жертвы и детали загадочной гибели. 18+

Жители села Бреусовка на Полтавщине, где при дороге нашли тело 16-летней Марии со множественными повреждениями, не верят, что девочка умерла от отравления алкоголем.

Односельчане погибшей в день ее похорон устроили бойкот полицейским. Они отказались ее хоронить, требуя, чтобы правоохранители зафиксировали все травмы, а тело еще раз осмотрели. Об этом сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, бабушка девочки-подростка утверждает: судмедэксперт сказал ей, что смерть была насильственной (несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней), но попросил никому не говорить об этом.

Рядом с местом у дороги, где лежало тело, обнаружили поломанные кусты и следы шин. Предполагается, что синий автомобиль (частички краски нашли на растениях) съехал на обочину якобы тогда, когда тело девушки вывозили на окраину села.

Местные жители утверждают, что именно на таком авто ездит парень подружки погибшей. Он, предварительно, вместе с другими знакомыми виделся с 16-летней жертвой перед ее смертью.

Жители села грозятся совершить самосуд над компанией, вместе с которой провела последнюю ночь умершая. Правоохранители настаивают на том, что расследование еще продолжается и все причастные понесут наказание.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, подозрение в изнасиловании 16-летней уроженки села Бреусовка сообщили 15-летнему парню.

По версии следствия, потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки.