Убийство Анара Мамедова: полиция объявила подозрение, в сети назвали имя стрелка

В Днепре правоохранители объявили о подозрении в умышленном убийстве Анара Мамедова иностранному гражданину 1993 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Правоохранители добавили, что сейчас принимаются меры для установления места пребывания вероятного киллера.

Так, в городе Днепр уже введена полицейская спецоперация. Кроме того, по факту преступления уже зарегистрировано уголовное производство.

Между тем Telegram-канал "Подслушано в полиции" сообщил имя подозреваемого. Это якобы гражданин Азербайджанской Республики Юсиф.

Напомним, 24 апреля в центре Днепра в упор расстреляли водителя внедорожника. В итоге 42-летний Анар Мамедов умер от полученных ранений в машине скорой помощи.

Что касается подозреваемого в убийстве, то он, скрываясь с места преступления, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Известно, что в судебном реестре данные погибшего Мамедова фигурируют в делах об алиментах, лишении родительских прав и исключении данных об отце. Кроме того, он оказался полным тезкой известного бандита Анара Мамедова, но у них не совпадает год рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля в селе на Харьковщине двое мужчин сначала избили битами местного жителя, который пытался скрыться от них в кафе-магазине, а затем несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.