Убийство 7-летней Маши Борисовой: в полиции рассказали о подозреваемых
В убийстве 7-летней Маши Борисовой подозревают лиц из круга семьи ребенка и жителей села Счастливое Алешковского района Херсонской области.
Об этом изданию "Сегодня" сообщил начальник полиции в Херсонской области полковник Александр Прокудин. Он отметил, что на данный момент правоохранители ждут результаты ДНК-экспертизы.
"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", – сказал Прокудин.
Спикер полиции региона Татьяна Пшонь добавила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позже среды, 17 марта. Затем будут основания предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле девочки.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области, нашли мертвой днем 11 марта.
Тело ребенка было спрятано в мешке за старым сараем. На шее ребенка остались следы от удушения.
Начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил, что девочка, возможно, перед смертью была изнасилована.
После того как было найдено тело ребенка, на месте по трем кругам запустили пять служебных собак.