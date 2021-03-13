Убийство 7-летней Маши Борисовой: в полиции рассказали о подозреваемых

В убийстве 7-летней Маши Борисовой подозревают лиц из круга семьи ребенка и жителей села Счастливое Алешковского района Херсонской области.

Об этом изданию "Сегодня" сообщил начальник полиции в Херсонской области полковник Александр Прокудин. Он отметил, что на данный момент правоохранители ждут результаты ДНК-экспертизы.

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", – сказал Прокудин.

Спикер полиции региона Татьяна Пшонь добавила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позже среды, 17 марта. Затем будут основания предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле девочки.

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