Убийство 7-летней Маши Борисовой: подозреваемый душил детей в селе и показывал им гениталии

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое на Херсонщине 62-летний Николай В. держал в страхе односельчан, душил детей и показывал им гениталии.

Об этом телеканалу "Украина 24" рассказали соседи задержанного. В селе отметили, что когда мужчина был трезвым, никого не трогал, а пьяным все его боялись.

"Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои", – рассказала жительница Счастливого Александра Юнгина.

Она добавила, что у Николая есть три судимости за хулиганство и избиение людей. А по словам соседки Натальи Глобовой, именно над ее детьми мужчина так поиздевался.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция – ну не было же тяжких телесных повреждений", – рассказала женщина.

Односельчане Николая вспомнили, что подозреваемого в убийстве девочки бросили жена и дети из-за того, что он пил. Несмотря на это, люди не могли подумать, что он способен на убийство.

"Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Кошек убивал – раз плюнуть: бах об пол... Мы на него и не думали в принципе", – рассказала Наталья.

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