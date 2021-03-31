Убийство 19-летней студентки во Львове: парень 9 раз ударил ее ножом из-за ревности

Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарьи Косенок задержали в одном из хостелов курортного поселка Сходница, где он скрывался.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на источники в полиции, 19-летний парень, который родом из Житомирской области, сначала бежал из Львова в Дрогобыч, а оттуда в Сходницу.

Предварительно он признался в убийстве. По словам задержанного, он приревновал свою возлюбленную и поэтому девять раз ударил ее ножом.

Известно, что постоянно во Львове парень не проживал, приезжал сюда время от времени для встреч с Дарьей. Несколько недель назад пара поссорились, парень забрал у девушки телефон, и она написала на него заявление в полицию. Через несколько дней Дарья забрала заявление, объяснив, что у нее нет претензий к молодому человеку.

По словам руководителя Львовского городского управления полиции Павла Герасима, Дарья и ее парень встречались около двух лет. В канун убийства пара сняла квартиру на сутки, а позже продлила пребывание еще на день.

Перед трагедией, говорят в полиции, никто из них не распивал алкоголь. Тело девушки нашли в одной из комнат с девятью ножевыми ранениями в области грудной клетки.

"Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, бежал через окно. Сам он не работает, занимался программированием", – рассказал Герасим.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю студентку Дарью Косенок. Девушка родом из Каменского Днепропетровской области, она училась на втором курсе.

Связь с Дарьей исчезла в 16:00 29 марта. В полицию обратилась мать девушки с просьбой найти ее дочь.