Убегавшего от детективов главу ОАСК Вовка принудительно доставят в суд
Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом "РБК-Украина" заявила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. Его должны доставить в суд в понедельник, 8 февраля.
"Судья принял решение о принудительном приводе главы ОАСК на 8 февраля", – сказала она.
На заседании суда будет рассматриваться избрание меры пресечения в отношении Вовка.
В Центре противодействия коррупции уточнили, что решение принял судья ВАКС Андрей Бицюк со второй попытки.
Также в организации пояснили, что законодательство не запрещает принудительный привод судьи по решению суда.
Напомним, что 1 февраля детективы НАБУ зачитали Павлу Вовку ходатайство об отстранении его от должности. Им пришлось идти за судьей несколько километров, поскольку тот отказывался слушать или брать какие-то документы.
Как сообщал OBOZREVATEL, главу ОАСК подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в работу государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.
Как отмечают в НАБУ, с октября 2020 Вовк не являлся не только к детективам, но и в ВАКС на судебные заседания, проигнорировав уже более 10 судебных вызовов.
В связи с этим в ноябре 2020 года судью второй раз объявили в розыск.