Убегавшего от детективов главу ОАСК Вовка принудительно доставят в суд

Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом "РБК-Украина" заявила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. Его должны доставить в суд в понедельник, 8 февраля.

"Судья принял решение о принудительном приводе главы ОАСК на 8 февраля", – сказала она.

На заседании суда будет рассматриваться избрание меры пресечения в отношении Вовка.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что решение принял судья ВАКС Андрей Бицюк со второй попытки.

Также в организации пояснили, что законодательство не запрещает принудительный привод судьи по решению суда.

Напомним, что 1 февраля детективы НАБУ зачитали Павлу Вовку ходатайство об отстранении его от должности. Им пришлось идти за судьей несколько километров, поскольку тот отказывался слушать или брать какие-то документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главу ОАСК подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в работу государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.

Как отмечают в НАБУ, с октября 2020 Вовк не являлся не только к детективам, но и в ВАКС на судебные заседания, проигнорировав уже более 10 судебных вызовов.

В связи с этим в ноябре 2020 года судью второй раз объявили в розыск.