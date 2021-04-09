У Зеленского заявили, что украинцам стоит ожидать нового обострения на Донбассе

На Донбассе стоит ожидать нового обострения военного противостояния со стороны России.

Как заявил в интервью LB.ua заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, информация о возможном обострении уже есть в соответствующих украинских структурах.

"Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров", – отметил он.

В частности, по словам Жовквы, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", – добавил заместитель главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жовква также рассказал, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" переносится, потому что Россия не хочет его проведения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам главы государства, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.