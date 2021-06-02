У задержанного брата судьи Вовка нашли еще одну квартиру с сейфами

Детективы НАБУ собрали дополнительную информацию о состояниях экс-сотрудника Службы внешней разведки и брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрия Зонтова и нашли у него еще одну квартиру с сейфами.

Об этом изданию "Судебный репортер" стало известно во время судебного заседания, где Зонтову продлили арест еще на два месяца. Отмечается, что квартира расположена на улице Глазунова, 3. Доверенность на пользование ею оформлена на тещу Зонтова Юлию Лысак.

Детективы фиксировали визиты Зонтова в эту квартиру.

Через два часа после его задержания правоохранители получили видео с камер наблюдения у этого жилья – из квартиры выходили двое мужчин с несколькими чемоданами. 16 апреля детективы по решению суда обыскали квартиру по улице Глазунова. Там они нашли два сейфа, от которых, по словам адвоката, владелец квартиры не имел ключей.

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"Выходя из подъезда, один из парней подал знак машине, которая подъехала к ним. Автомобиль зарегистрирован на гражданку Стопчинскую – это жена Евгения Стопчинского, который был помощником на общественных началах в нардепа от "Батьківщини" Романа Стаднийчука в парламенте 7 созыва. В тот же период помощником нардепа на платной основе был Андрей Заяц, который теперь является адвокатом брата Зонтова – главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка", – говорится в материале.

Напомним, также Зонтов имеет отношение к квартире на улице Джона Маккейна, 22/1. Ее обладательницей является Юлия Пхайко. Зонтов якобы попросил женщину оформить жилье на себя.

"Пхайко согласилась и, по документам, стала владелицей квартиры, хотя деньги за нее не платила. По словам свидетеля, Зонтов имел ключи от квартиры и пользовался ею. Пхайко говорит, что к найденным в квартире деньгам (3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей) отношения не имеет", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова на попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Во время обыска у него и сообщника нашли крупную сумму наличных в валюте.

Журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.

Украинцы возмутились миллионами наличных средств, которые были обнаружены при обыске у брата Вовка.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум пойманным на взятке украинцам.

9 апреля Юрия Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен, а также его соучастника – адвоката Юрия Донца – с залогом в размере 2,9 млн грн.

Выяснилось, что перед назначением Зонтова в Службу внешней разведки в январе 2019 года якобы было предупреждение от внутренней безопасности. Тогдашнего руководителя СВРУ Егора Божко проинформировали о проблемности кандидата, однако эти данные были проигнорированы.