У Венедиктовой рассказали о расследовании финансирования терроризма против Медведчука

Расследование против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука находится на досудебной стадии. Однако подробности пока нельзя разглашать.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 13 мая заявил первый заместитель главы Офиса генпрокурора Роман Говда. Он также пояснил, почему нардепу пока не инкриминировали указанную статью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"История в том, что Крым, который аннексировала Россия, не признан террористической организацией. Признаны только "ЛНР" и "ДНР". В связи только с этими организациям мы можем квалифицировать расследование, как содействие или финансирование терроризма", – сказал Говда.

Он пояснил, что следствие решило пока пойти по другому пути и инкриминировать Медведчуку разворовывание национальных ценностей на оккупированной Россией территории.

"Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма есть, и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Сейчас стадия досудебного расследования, поэтому определенные обстоятельства я не буду разглашать", – сказал заместитель Ирины Венедиктовой.

Напомним, что 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по подозрению в госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности ввел новые санкции против Медведчука и Марченко за финансирование терроризма. Позднее стало стали известны подробности касательно ограничительных мер.