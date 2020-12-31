У Венедиктовой ответили на обвинение НАБУ в развале дела Злочевского

В Офисе Генерального прокурора ответили на обвинение Национального антикоррупционного бюро в том, что бывший министр времен Виктора Януковича Николай Злочевский может избежать ответственности за преступление.

Как сообщает пресс-служба ОГП, публикация данной информации является введением общества в заблуждение и сознательной спланированной фальсификацией фактов.

"Офис генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными со сторонними лицами с целью распространения их в СМИ – все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что судья Печерского районного суда Киева постановил изменить подследственность в уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Но это решение судьи было обжаловано Офисом генпрокурора в апелляционном порядке.

"По состоянию на 31 декабря ни генпрокурором Ириной Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса Генерального прокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве. Любая информация, что прямо или косвенно подтверждает это утверждение – ложь", – добавили в ОГП.

Напомним, что НАБУ обвинило Офис генпрокурора и Печерский суд столицы в том, что экс-министр Николай Злочевский может избежать ответственности за тяжкое коррупционное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Печерский районный суд Киева обязал НАБУ передать уголовное производство о попытке дачи взятки в 5 млн долларов руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры другому следственному органу.