У Украины появился способ надавить на Россию, – Тука

Украина может воспользоваться очередным обострением отношений между Россией и Германией, чтобы усилить давление на РФ.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в контексте недавнего заявления посла Германии в Украине. "Но вряд ли Берлин готов идти на большую конфронтацию, ведь такие санкции, как были введены при отравлении Навального, были введены уже не единожды", – отметил он.

По оценкам Туки, усилить давление на Россию в минском формате, скорее всего, не удастся. "Это надо пытаться делать в нормандском формате. Но и Лавров, и Путин не раз заявляли, что они не видят в ближайшем будущем перспектив для проведения такой встречи", – напомнил он.

Как писал OBOZREVATEL, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Украинской правде" заявила о том, что Российская Федерация на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу пытается убедить, будто она не является стороной военного конфликта.