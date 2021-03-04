У стоматолога из Ривне, подозреваемой в избиении детей, нет лицензии на работу
По данным Министерства здравоохранения Украины, у стоматолога из Ривне Инны Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, нет лицензии на работу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, медик-доброволец, основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Эту информацию она получила от Минздрава в ответ на свой депутатский запрос.
"По данным Лицензионного реестра Минздрава Украины у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", – сказано в документе.
Минздрав подал запрос в Государственную регуляторную службу на разрешение провести внеплановую проверку работы врача и фактов нарушений с ее стороны.
"Почему человек без необходимого разрешения смог устроиться врачом в детскую стоматологию? Виновные в этой халатности должны понести ответственность", – написала Зинкевич.
Напомним, по данным СМИ, стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей на приемах, продолжает работать в частной клинике "Only kids".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на инцидент и выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано. Он также призвал родителей быть рядом со своими маленькими детьми во время приемов у врача.
Против женщины открыли уже пять уголовных производств. Своей вины она не признавала.
Правоохранители разыскали женщину в доме, где она ранее не проживала, и лично вручили ей сообщение о подозрении.
В Ривне состоялся суд над стоматологом Инной Кравчук, подозреваемой в избиении детей, на котором ей избрали меру пресечения.