У стоматолога из Ривне, подозреваемой в избиении детей, нет лицензии на работу

По данным Министерства здравоохранения Украины, у стоматолога из Ривне Инны Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, нет лицензии на работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, медик-доброволец, основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Эту информацию она получила от Минздрава в ответ на свой депутатский запрос.

"По данным Лицензионного реестра Минздрава Украины у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", – сказано в документе.

Минздрав подал запрос в Государственную регуляторную службу на разрешение провести внеплановую проверку работы врача и фактов нарушений с ее стороны.

"Почему человек без необходимого разрешения смог устроиться врачом в детскую стоматологию? Виновные в этой халатности должны понести ответственность", – написала Зинкевич.

Напомним, по данным СМИ, стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую обвинили в избиении детей на приемах, продолжает работать в частной клинике "Only kids".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.