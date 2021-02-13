У семьи Королевской нашли незадекларированный особняк за миллионы долларов. Видео

Родители народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской владеют особняком под Киевом, стоимостью от 5 до 10 млн долларов, который не внесен в ее декларацию.

Об этом сказано в расследовании журналистов, пишет "24 канал". На участке рядом с домом расположены два озера, три беседки, баня и домик для охраны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этой недвижимости нет в декларации госпожи Натальи. О финансовых делах семьи Королевской, которая владеет особняком, ничего не известно", – говорится в сюжете.

По словам нардепа, сама она там не живет и совместное хозяйство не ведет, но иногда заезжает в гости на выходных. При этом журналисты заметили, что бывает Королевская там гораздо чаще.

Расследователи подчеркнули, что дом был приобретен при помощи кипрской офшорной компании с привлечением бывшего помощника депутата.

Также отмечается, что ранее отец Королевской одолжил 2 миллиона долларов этому помощнику, деньги он якобы не вернул и дом отошел за долги семье депутата.

По оценке риелторов, особняк и участок стоят от 5 до 10 млн долларов. Более точная сумма неизвестна, поскольку все зависит от того, как внутри оформлены здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у брата Королевской Константина обнаружили устричный бизнес в оккупированном Крыму, который тот ведет с тещей советника президента РФ Сергея Глазьева.