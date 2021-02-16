У России остались деньги только на финансирование военных в ОРДЛО, – Гармаш

Россия спровоцировала обострение на Донбассе, так как не смогла добиться от Украины политических уступок. Таким образом агрессор отвлекает внимание от внутренних проблем страны на внешний фронт, одновременно понижая свои траты на содержание ОРДЛО.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), руководитель Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Обострение – обычная реакции РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе. Она традиционно задействует военный инструмент... Видя негативную для себя международную конъюнктуру, имея ухудшение внутренней ситуации (экономика, рост протестных настроений на фоне ожидающихся в сентябре выборов в Госдуму), российские власти ужесточили риторику в отношении Украины, в отношении ЕС", – сказал Гармаш.

Член ТКГ считает, что Украина идет по правильному пути, отказывая РФ в требовании признать ОРДЛО субъектом государства, так как это сняло бы ответственность с России.

"Она тут же заявила бы: раз прямой контакт – это внутренний конфликт. А раз внутренний конфликт – снимайте с РФ санкции. В итоге агрессор может остаться безнаказанным. При этом, продолжая поставлять на Донбасс деньги, боевиков, стимулируя и руководя конфликтом. Но не неся ответственности", – отметил Сергей Гармаш.

При этом Россия начала перекладывать финансирование социальной сферы на оккупационные власти ОРДЛО. В связи с этим проводится реорганизация ряда предприятий, а для населения с 1 февраля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

"Москва старается переложить хотя бы финансирование социальной сферы на оккупационные администрации. Оставив на себе только финансирование военных. Экономики на оккупированном Донбассе фактически нет, ее целенаправленно уничтожили", – сообщил представитель ТКГ.

Гармаш добавил, что единственный способ ослабить агрессора – это усиление санкций против России. В случае их отмены конфликт можно будет решить только военным путем.

Напомним, Гармаш заявил, что захваченная российскими незаконными вооруженными формированиями территория на 1400 км больше, чем в Минских соглашениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Временно оккупированные Россией территории Донбасса оказалась под угрозой заражения радиоактивными отходами с шахты "Юнком". Причиной стало не только ее затопление, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.