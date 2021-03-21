У Путина нет денег на большую войну против Украины, – Жданов

Широкомасштабное наступление России на Украину невозможно, как минимум, по трем причинам, одна из которых – тот факт, что у РФ "нет денег".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Ни финансово, ни экономически, ни в военном плане Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям", – заявил он.

В этом контексте эксперт сообщил, что в России из-за недостатка финансовых средств "свернуты или приостановлены все военные программы". Это первая причина, почему РФ не в состоянии организовать масштабные военные операции.

"Денег нет. Если вице-премьер правительства России по ВПК на брифинге официально заявляет: мы прекращаем покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их дороговизны, то это уже серьезно", – заметил он.

Вторая причина – проблемы с укомплектованностью армии личным составом. По словам эксперта, военных в армии России катастрофически не хватает.

"В связи с военными конфликтами в российских войсках пошел большой отток контрактников. Плюс контрактники пошли на лучшие условия в Росгвардию – там выше зарплата, там больше коэффициенты. У них военкомы устраивают облавы возле метро и общаг", – сказал Жданов.

"Да, учения "Кавказ-2020" показали, что теоретически они могут мобилизовать 180 тысяч, но это на всей европейской части России. Но это теоретически. А сколько реально придет в военкоматы?" – заметил он.

Третья причина – то, что открытое масштабное наступление российской армии на Украину окончательно разрушит имидж президента РФ Владимира Путина как "миротворца". "Путин поломает все свои схемы, весь образ миротворца полетит в тартарары, все его усилия будут умножены на ноль", – спрогнозировал эксперт.

По его оценкам, ожидать наступления со стороны Беларуси не следует, поскольку эта страна экономически зависима от Украины.

"Беларусь экономически зависима от Украины. Рынок сбыта для товаров Беларуси – это по большей части Украина. Начиная с их МАЗов, которые мы покупаем для наших Вооруженных Сил, заканчивая мясомолочной продукцией, которую они нам продают. Поэтому я не думаю, что Лукашенко выстрелит сам себе в ногу", – сказал Жданов.

Он добавил, что невозможно и наступление с крымского направления. "Крымское направление – ни в коем случае нет, потому что Путин там стоит под триколором. Там официально вооруженные силы Российской Федерации. Как только солдат России переступит админграницу Крыма и Украины, это уже открытая война. И тут уже никто не скажет ни про "зеленых человечков", ни про "ихтамнет", – пояснил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр назвал большое наступление России очень вероятным. По его оценкам, оно может начаться в середине весны.