У одесских депутатов от ОПЗЖ прошли обыски: вскрыты набитые валютой сейфы, – Лещенко

В четверг, 8 октября, детективы НАБУ совместно с СБУ провели обыски в офисах и по месту жительства депутатов Одесского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщил в Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко, только спецподразделения СБУ "Альфа" приехало более 10 экипажей.

"Обыскивают депутатов областного совета от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и Виктора Баранского. Вскрываются сейфы, набитые валютой. Расследование касается схем в сфере инфраструктуры", – отметил он.

На фотографиях, опубликованных очевидцами, на месте присутствуют представители Службы безопасности Украины, в кадр также попал нардеп и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Позднее в пресс-службе НАБУ сообщили, что обыски проводят в связи с расследованием незаконного отчуждения 32 барж, принадлежавших государственному Украинскому Дунайскому пароходству.

Из-за возможных злоупотреблений Украинскому Дунайскому пароходству нанесен ущерб в особо крупных размерах, говорится в сообщении.

Расследование началось в ноябре 2019 года. По информации правоохранителей, баржи вывезены за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года задержали на взятке советника гендиректора Украинского Дунайского пароходства и представителя Первой Украинской межрегиональной товарной биржи.