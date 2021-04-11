В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 о российском 'Буке'

Нидерландская телевизионная служба Nieuwsuur обнародовала аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Мрачный") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года российским "Буком.

Разговоры якобы были зафиксированы украинскими спецслужбами и они, по словам специалистов, настоящие, сообщает Nieuwsuur (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ранее 12 разговоров уже было обнародовано Общей следственной международной группой, которая занимается расследованием причин катастрофы MH17. Новые нему относятся разговоров Дубинского с террористами, которые он вел в июле и августе 2014-го: до, во время и после трагедии с Boeing 777. Они обсуждали, что хотят атаковать украинские самолеты, и возлагали в этом "единственную надежду" на "Бук". Предварительно, россиянин, который сейчас проходит обвиняемым по делу авиакатастрофы, и его собеседники сначала могли не знать, что 17 июля на Донбассе сбили именно пассажирский самолет. Зато думали, что это был истребитель.

"Мы на месте и уже сбили "Сушку", – говорит террорист Харченко Дубинскому, считая, что им удалось сбить украинский истребитель.

Дубинский: "Молодцы, большие мальчики! Сушка! Молодцы".

Судя по записям, спустя два часа он все еще не знает, что случилось на самом деле. Это видно из разговора с человеком по имени Вадим, который указывает ему, что журналисты "засыпают его вопросами" о сбитом Boeing.

Неизвестный: "Мне звонят журналисты, которые говорят, что под Донецком разбился Boeing".

Дубинский: "Идет бой?" (он, вероятно, путает "Боинг" с "боем").

Неизвестный: "Боинг! Самолет разбился".

Дубинский: "А, наши сбили одну над Саур-Могилой, недалеко от Мариновка, наши сбили "Сушку".

Расследователи отмечают, что информация из этих разговоров не полная, ведь сначала июля у террористов уже были средства связи, которые нельзя было прослушивать. Как сказал на одной из записей в начале июля Дубинский, такие были получены от властей в России: "Они проходят через ФСБ, через Москву".

Террористы знали, что их могут подслушать и часто говорили на закодированном языке, желательно тет-а-тет, но это не всегда работало. Иногда вовлеченных в дело даже не волновало, что их подслушивают.

Позже, несмотря на все доказательства, террористы отрицали существование "Бука" на Донбассе. Об этом в суде говорил и единственный подозреваемый, которому оказывается помощь.

"Поскольку установку перевозили среди бела дня, факты разговоров во многих случаях можно проверить. Переговоры показывают, что террористы были причастны к транспортировке и стрельбе. Дубинский отвечал за транспортировку по согласованию со своим начальником Игорем Гиркиным. Другой подозреваемый, Леонид Харченко, сопровождал "Бук", и в телефонных разговорах ему приказывают убрать оружие. Четвертый подозреваемый, Олег Пулатов, был заместителем Дубинского. Он также отрицает, что что-либо знает о "Буке". Но из подслушанных разговоров видно, что он обсуждает необходимость зенитного оружия и прибытие установки", – подчеркивают расследователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившиеся на борту.

В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.

В Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.