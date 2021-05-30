У Лукашенко заявили, что Сапегу могут помиловать или передать России

Судьба задержанной в Минском аэропорту россиянки Софии Сапеги во многом зависит от решения так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко. Он может помиловать оппозиционерку или передать Российской Федерации для отбывания наказания.

Об этом в интервью изданию "Коммерсант" рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заметил, что суд по Сапеге будет проходить на территории Республики.

"Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", – указал он.

По словам Макея, дальнейшие события в отношении Сапеги предсказать довольно сложно, поскольку развиваться они могут по-разному.

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"Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", – заключил глава белорусского МИД.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

В сети опубликовали ролик с признанием Сапеги из минского СИЗО, где она признается, что "сливала" личные данные белорусских правоохранителей.