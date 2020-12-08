У кассетного скандала c 'пленками Мельниченко' могли быть другие заказчики, – журналист

Так называемые пленки Мельниченко мог инициировать не сам бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко. Устройство, на которое на который 20 лет назад записывали Леонида Кучму, якобы находилось в доме напротив администрации президента.

О такой второй и неофициальной версии относительно возможных заказчиков кассетного скандала в Украине заявила первый замглавреда издания "Страна" Светлана Крюкова. Подробностями она поделилась в эфире "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Этой версии нигде не существует, но у нее есть масса свидетелей. Мы нашли эти дом, квартиру и людей, которые в 2000 году обнаружили установленное там специальное приспособление", – отметила журналист.

По ее словам, это удалось узнать, в очередной раз исследуя историю двадцатилетней давности, которая связана с убийством журналиста Георгия Гонгадзе и причастности к этому преступлению известных в политических кругах личностей.

Крюкова утверждает, что версия может быть правдивой. Она подчеркнула, что встречалась с сотрудниками СБУ, которые работали в то время, и оказалось, что все соответствующие материалы в архивах были уничтожены.

"Как, кем и почему – мы будем это исследовать. Но роль Мельниченко в этой истории немного меняется. Он становится, скорее всего, не исполнителем, а глашатаем темы, которая была придумана и сделана совершенно другими людьми. Они не были заинтересованы в тому, что она (версия. – Ред.) была названа", – добавила журналист.

При этом Крюкова не назвала какой-либо конкретики или даже намека на то, о ком она говорит. Но подробности расследования пообещала обнародовать позже.

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