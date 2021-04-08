У границы Украины засекли огромный новый лагерь войск России
Неподалеку украинской границы в Воронежской области РФ обнаружили новый полевой лагерь российской армии. Это сделали российские расследователи с Conflict Intelligence Team (CIT), которые считают нынешние перемещения военных россиян возле Украины – крупнейшими со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года.
Место под Воронежем удалось найти с помощью видеозаписей местных жителей. Подробнее об этом и том, каких масштабов достигают перемещения, рассказал "BBC News Украина" руководитель CIT Руслан Левиев.
"Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в частности танки. Это новый лагерь, который формируется в последние дни. Но уже достаточно большой. Местные говорят о том, что это поле длиной 3-4 км, которое полностью заставленное техникой", – отметил он.
По его словам, на полученных видео расследователи разглядели в лагере палаточный городок и даже полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, а также кухню.
"Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – выразил убеждение Левиев.
Он уточнил, то новый лагерь российской армии располагается сравнительно близко к границе с Украиной, если передвигаться по дороге – примерно в 170 км, что "вполне реально для техники сделать марш-бросок за сутки".
Кроме этого, добавил расследователь, есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых "КамАзов" для перевозки людей. В частности, тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой. Руководитель CIT уточнил, что такая колонна двигалась со стороны этого полевого лагеря и Воронежа ближе к границе с Украиной, в районе города Острогорск.
"В принципе, это похоже на отработку сценария, когда группу разведки и спецназа забрасывают ближе к линии соприкосновения, чтобы провести рекогносцировку и передать данные в основной лагерь", – отметил Левиев.
Напомним: в сети продолжают публиковать видеодоказательства, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной свою военную технику. Так, 6 апреля было зафиксировано движение в сторону Украины нескольких колонн из десятков единиц боевых машин из Краснодарского края и Воронежской области РФ.
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