У берегов Крыма произошло кораблекрушение. Видео и фото

Во временно оккупированном Крыму в поселке Новый Свет в результате сильного шторма на берег выбросило деревянную шхуну "Гулена".

Об этом сообщило издание "Новости Крыма". Много лет судно доставляло туристов к знаменитому Царскому пляжу в Новом Свете.

По словам собственника шхуны Вячеслава Савеличева, плавсредство стояло на рейде, когда несколько волн высотой около четырех метров разорвали трос.

"В течение нескольких минут ее выбросило на берег. Пытались толкать, но судно 14 тонн, собственными силами ничего не могли сделать. МЧС приезжали, провели демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду", – рассказал Савеличев.

Он добавил, что судно подлежит восстановлению. Нужно будет подлатать борты, получившие пробоины в результате удара об камни.

Затем шхуну крупнотоннажным морским транспортом отбуксируют в бухту Капсель, где ее отремонтируют.

"Гулену" построили в 2007 году в Коктебеле. Затем она уже успела поработать в Новом Свете, Сочи, Ялте и два года стояла в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".