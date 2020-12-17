У Антоненко заподозрили COVID-19, его просят выпустить из СИЗО

Шевченковский районный суд Киева согласился рассмотреть ходатайство защиты об изменении меры пресечения обвиняемому по делу Шеремета Андрею Антоненко, поскольку у него заподозрили коронавирус.

Заседание суда проходит в четверг, 17 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина". Адвокаты отмечают, что состояние здоровья их подзащитного ухудшилось.

По данным защиты, кроме хронических заболеваний у Антоненко есть также подозрение на коронавирус, потому что этот диагноз подтвержден у одного из адвокатов, а второй – на самоизоляции до результатов теста.

Также отмечается, что в корпусе СИЗО, где содержат обвиняемого, коронавирус подтвердили у трех человек.

На заседании суда в качестве свидетеля выступил медик, который рассказал об оперативных вмешательствах в отношении Антоненко. Он отметил, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения у обвиняемого и угрожает его здоровью.

В свою очередь обвинение не видит оснований для изменения меры пресечения, мотивируя это тем, что в СИЗО есть медицинская часть и возможность для лечения.

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