Тысяча евро зарплаты руководителю таможни: у меня – все

Роман Насиров Расследования 15:45, 24.10.2020

Пока не говорю о всем остальном, но оцените: руководитель всей таможни, ЗП – чуть больше 1 тыс дол и чуть меньше 1 тыс евро...

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Фейсбук Романа Насірова

У меня – все...

PS: на поиск – суббота, воскресенье, понедельник.

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Расследования

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