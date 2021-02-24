Twitter удалил 100 аккаунтов за связи с властью России и клевету против НАТО
Социальная сеть Twitter удалила 100 аккаунтов, которые были связаны с правительством Российской Федерации и пытались дискредитировать Североатлантический альянс (НАТО).
Об этом сообщила пресс-служба микроблога. В заявлении уточнили, что ликвидировали две отдельные сети, которые работали по двум направлениям.
"Наше первое расследование обнаружило и удалило сеть из 69 поддельных аккаунтов, которые можно надежно привязать к российским государственным субъектам. Некоторые из этих сообщений были связаны с российским правительством, в то время, как другая часть сети была сосредоточена на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность", – объяснила администрация Twitter.
Она также подчеркнула, что второе расследование, касающееся России, завершилось удалением 31 учетной записи из двух сетей, которые показывали признаки аффилированности с неким Агентством интернет-исследований (IRA) и субъектами, которые также были связанными с правительством России. Целью ботов, среди прочего, было влияние, нацеленное против США и Европейского союза.
Кроме российских под блокировку попали и 130 аккаунтов из Ирана, которые пытались помешать публичному диалогу во время первых президентских дебатов в США в 2020 году. Основанием для блокировки этих страниц стали сведения ФБР.
Еще одна страна, где Twitter обнаружил и ликвидировал группу аккаунтов, занимавшихся дезинформацией, стала Армения. Там были удалены 35 страниц, также связанных с правительством этого государства.
"Учетные записи были созданы для того, чтобы продвигать нарративы, направленные против Азербайджана и геостратегически выгодные правительству Армении. В некоторых случаях фальшивые аккаунты якобы представляли государственных и политических деятелей Азербайджана, а также новостные агентства, заявляющие о своей деятельности в Азербайджане", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
в июне 2020 года социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.
Конкртено в РФ около 1000 страниц занимались продвижением партии президента страны Владимира Путина – "Единая Россия".
А в январе Twitter принял решение больше не разблокировать аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.