Тупицкий впервые за 2 месяца пришел на суд, но не явились прокуроры

Во вторник, 1 июня, бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий впервые за два месяца пришел в суд для избрания меры пресечения. Однако на судебное заседание не пришли прокуроры.

В результате заседание продлилось меньше десяти минут, о чем говорит онлайн-трансляция из зала суда. Отметим, что ранее сторона обвинения подала ходатайство об отзыве своей просьбы по избранию меры пресечения Тупицкому.

Теперь дело Тупицкого из Печерского райсуда Киева передадут в Подольский райсуд, где его будут рассматривать по сути. То есть меру пресечения Тупицкому избирать не будут.

Отметим, что ранее суд закрыл производство о привлечении к административной ответственности Тупицкого.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Александр Тупицкий.

Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты, подкупе свидетеля. Также Тупицкому временно приостановили выплату зарплаты.