Тупицкий в очередной раз пытался прорваться в КСУ. Видео

В четверг, 3 июня, бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий пытался попасть в здание КСУ, но охрана не пропускала его.

Вместе с ним был экс-судья КСУ Александр Касминин, который тоже не смог попасть в здание КСУ, сообщает "Украина 24".

Добавим, что сегодня Большая палата КСУ в форме устного производства начала рассмотрение двух представлений от народных депутатов Украины относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Позже был объявлен перерыв для решения вопроса участия Тупицкого и Касминина в слушании дела об обращении сельхозземель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Александр Тупицкий.

Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты, подкупе свидетеля. Также Тупицкому временно приостановили выплату зарплаты.

1 июня Тупицкий впервые за два месяца пришел в суд для избрания меры пресечения. Но дело Тупицкого из Печерского райсуда Киева передали в Подольский райсуд, где его будут рассматривать по сути.