Тупицкий трижды посещал Крым после оккупации – расследование

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий посещал Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия. По данным журналистов, он приезжал на полуостров в 2016-2017 годах.

Расследователи "Схем" со ссылкой на источник в Госпогранслужбе сообщают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с Крымом. Так, 20 июля 2016 года он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар", а вернулся – 28 августа.

Следующая поездка уже была в 2017 году: 7 апреля экс-судья въехал через "Чонгар" и вернулся через два дня. В том же году Тупицкий бывал на полуострове с 5 по 22 августа.

При этом в комментарии для "Схем" Тупицкий отрицал, что бывал в Крыму.

"В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", – ответил он.

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Напомним, что Тупицкий задекларировал недвижимость в Крыму и 3,7 млн грн доходов.

Также журналисты обнаружили у Тупицкого незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз АР Крым, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.

Позже он оправдался за незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд закрыл дело против Александра Тупицкого. Суд рассматривал административный протокол в отношении возможного конфликта интересов и недекларирования имущества, находящегося в Крыму.