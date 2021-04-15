Тупицкий не явился на суд, прокуратура потребовала принудительный привод

Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не явился в четверг, 15 апреля, на суд из-за болезни.

Как сообщила сторона защиты, он был госпитализирован на стационарное лечение. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Печерском районном суде Киева, где Тупицкому должны были избрать меру пресечения.

Прокуратура заявила, что у адвокатов нет подтверждающих документов о лечении и назвали неуважительной причину неявки подозреваемого и попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

Суд назвал преждевременным вопрос принудительного привода, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта. Судебное заседание перенесли на 29 апреля.

Напомним, что 7 апреля Тупицкий также не явился на суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты внесли в Конституционный Суд Украины представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого, а также об освобождении его и Александра Касминина от занимаемых ими должностей судей КСУ.