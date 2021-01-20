Тупицкий с охраной 'прорывался' в КСУ, но его снова не пустили

В среду, 20 января, отстраненного главу Конституционного Суда Александра Тупицкого снова не пропустили в здание КСУ.

Сотрудники государственной охраны сказали, что они исполняют решение Государственного бюро расследований, говорится в сюжете "5 канала".

Сообщается, что Тупицкий прибыл под здание КСУ на двух авто в сопровождении личной охраны. Но их даже не пропустили во двор суда. Сам отстраненный судья сказал, что он официально не уволен, поэтому у него будет отмечен прогул на работе.

Также глава КСУ требовал от охраны приказ или письменное обращение, по которому ему запрещено посещать рабочее место. Но ему ответили, что письменных обращений от ГБР у них нет и они просто выполняют приказ.

Тупицкий пообещал и завтра прибыть в суд. Себя же он считает невиновным, а уголовное дело сфабрикованным. Подозрение, поступившее ему по почте, он назвал незаконным.

Напомним, что 19 января сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание КСУ его отстраненного главу Александра Тупицкого. В тот же день ГБР предъявили подозрение Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.

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