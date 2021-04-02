Тупицкий не явился на заседание суда и потребовал докладывать об угрозах судьям КСУ

Отстраненный от должности главы Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 2 апреля не явился на заседание суда по избрании ему меры пресечения. Рассмотрение дела, по которому судья обвиняется в причастности к "дерибану" одного из заводов Донетчины в 2010 году, перенесли на 7 апреля.

Адвокат заявил, что его подзащитный не явился в суд, поскольку под зданием проходила акция людей, которые "могут угрожать его жизни, а УГО не способно обеспечить ему охрану", передает "Украина 24". В то же время Тупицкий издал распоряжение, в котором заявил о незаконности указа президента об отмене его назначения главой КСУ, пишет ZN.UA.

"Заместителю главы Конституционного Суда Украины Головатому С. П. с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность Конституционного Суда Украины немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий, определенных распоряжением председателя КСУ от 21 декабря 2020 года №81/01/2020-ОД, от 9 февраля 2021 г. №5/01/2021-ОД", – отмечается в пункте первом документа.

Далее Тупицкий пишет, мол, на период дистанционной работы его полномочия не передаются заместителю председателя КСУ. Он подчеркнул, что "ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины".

Издание со ссылкой на источники в КСУ пишет, что заместитель главы учреждения Сергей Головатый накануне издания указа президента об увольнении Тупицкого был на Банковой. Некоторые приписывают идею документа именно ему. Тогда как Тупицкий, который продолжает борьбу за власть в КСУ, требует докладывать ему лично об угрозах и запугивании судей.

В пункте втором распоряжения он указывает "руководителям Секретариата КСУ, его заместителям и всем государственным служащим КСУ при выполнении возложенных на них обязанностей:

действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины;

немедленно оповещать меня как председателя КСУ о предоставлении вам поручений, которые по вашему мнению являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;

немедленно сообщать мне как председателю КСУ о всех случаях запугивания или угроз в ваш адрес".

Также Тупицкий обращается к руководителю Секретариата КСУ с требованием "довести до сведения всех судей КСУ и работников Секретариата без исключения распоряжение председателя КСУ о границах полномочий его заместителя Головатого С. П., разъяснить всем работникам основания и порядок освобождения судей КСУ".

Отмечается, что издание такого документа является еще одной попыткой Александра Тупицкого взять под контроль процессы, которые начались в КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого, а также Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

После подписания указа гарант заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

В "Слуге народа" решение считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.

Позже Тупицкий заявил, что указ Зеленского, который отменяет указ беглого президента Виктора Януковича о его назначении, якобы "противоправный и незаконный".

Напомним, что в ГБР выдвинули подозрение отстраненному от должности главе КСУ Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.