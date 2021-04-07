Тупицкий не явился на суд по избранию ему меры пресечения

В среду, 7 апреля, бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не явился на суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом стало известно во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева. Адвокаты Тупицкого сказали, что он не явился на суд из-за больной матери, к которой уехал в Черкассы.

По их словам, у матери судьи "обострилась тяжелая болезнь, которая продолжается последние годы, есть реальная угроза ее жизни". Поэтому сегодня утром Тупицкий вместе с государственной охраной уехал из Киева.

Сторона защиты сообщила, что 12 апреля в КСУ состоится специальное заседание по рассмотрению вопроса об увольнении Тупицкого, а 13 апреля Верховный суд будет рассматривать обжалование Тупицким своего увольнения. 14 апреля Голосеевский суд рассмотрит дело об административных правонарушениях. По словам адвоката, участие Тупицкого во всех этих заседаниях обязательно.

При этом прокуратура назвала такие действия Тупицкого "недобросовестным процессуальным поведением" и просила применить привод в связи с его системной неявкой в суд.

Суд принял решение объявить перерыв и перенести заседание до 10 часов утра 15 апреля.

Напомним, что это уже второй раз, когда Тупицкий не является на суд. Так, 2 апреля его также не было, поэтому заседание перенесли на 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с уволенного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого сняли государственную охрану.