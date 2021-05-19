Тупицкий не явился на суд, и прокуратура потребовала отвода судьи

В среду, 19 мая, отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева якобы в связи с ухудшением здоровья. Судья перенес заседание на 1 июня.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция из зала суда. Сторона защита сообщила судье, что подсудимый не прибыл в суд, так как состояние его здоровья резко ухудшилось и он находится на осмотре у врача.

В свою очередь прокуратура заявила отвод следственному судье Сергею Вовку, который в очередной раз перенес заседание по избранию меры пресечения Тупицкому.

Сторона обвинения заявила об умышленном затягивании рассмотрения и попросили о принудительном приводе Тупицкого, отметив, что рассмотреть ходатайство будет невозможно без применения привода. Следственный судья счел преждевременным ходатайство о приводе и заявил о переносе рассмотрения ходатайства на 1 июня.

Именно это и стало причиной заявления прокуроров об отводе следственного судьи. Заявление об отводе будет рассматривать другой судья.

Добавим, что ранее Тупицкий появлялся в эфире украинского телевидения и давал комментарии по своему делу.

Напомним, что 18 мая Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Александр Тупицкий. Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты, подкупе свидетеля. Также Тупицкому временно приостановили выплату зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 мая в дом уволенного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого пришло с обыском Государственное бюро расследований.