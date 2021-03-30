Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном суде
Уволенный из должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий 29 марта обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения его судьей КС.
Аналогичный иск подал и уволенный главой государства судья Александр Касминин. Об этом информирует пресс-служба ВС.
"В Кассационный административный суда в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021 года №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента от 14 мая 2013 года №256 о назначения истца судьей КСУ", – говорится в сообщении.
Речь идет о решении Зеленского по Тупицкому. Делу в суде присвоили №9901/96/21.
Также в ведомстве добавили, что в тот же день поступил иск и относительно указа президента №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 о назначении истца судьей КСУ. Он поступил от Александра Касминина (номер дела в суде – 9901/97/21).
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого, а также Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.
После подписания указа гарант заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.
В "Слуге народа" решение считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.
Позже Тупицкий заявил, что указ Зеленского, который отменяет указ президента беглого Виктора Януковича о его назначении, якобы "противоправный и незаконный".
Напомним, что в ГБР выдвинули подозрение отстраненному от должности главе КС Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Украины о его отстранении.