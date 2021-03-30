Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном суде

Уволенный из должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий 29 марта обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения его судьей КС.

Аналогичный иск подал и уволенный главой государства судья Александр Касминин. Об этом информирует пресс-служба ВС.

"В Кассационный административный суда в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021 года №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента от 14 мая 2013 года №256 о назначения истца судьей КСУ", – говорится в сообщении.

Речь идет о решении Зеленского по Тупицкому. Делу в суде присвоили №9901/96/21.

Также в ведомстве добавили, что в тот же день поступил иск и относительно указа президента №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 о назначении истца судьей КСУ. Он поступил от Александра Касминина (номер дела в суде – 9901/97/21).

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