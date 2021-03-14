Туменас и Молчанова не оставляют надежду отрейдерить 'Столичный', – Долгушевский о фейковых 'директорах' и 'карманных' судах

Изобретательность рейдеров рынка "Столичный" не знает границ. После многочисленных попыток "отжать" предприятие как целиком, так и по частям они перешли к более экзотическому и сложному способу захвата. Теперь у "Столичного" появилось сразу два новых потенциальных "директора". И оба они, не имея никакого отношения к предприятию, через суд пытались восстановиться на руководящей должности.

О подробностях новой схемы, о том, как псевдодиректора связаны с дирижерами рейдерской кампании вокруг "Столичного" – известной киевской застройщицей Владой Молчановой и ее бизнес-партнером, владельцем сети "Новус" Раймондасом Туменасом, а также о том, когда на рынке ожидают физического налета рейдеров, OBOZREVATEL рассказал заместитель директора рынка "Столичный" Дмитрий Долгушевский.

– Дмитрий, похоже, к директорскому креслу рынка "Столичный" уже выстраивается целая очередь из людей, не имеющих к предприятию никакого отношения. Расскажите, кто рвется в директора в последнее время?

– Первая информация о готовящемся захвате контроля над рынком "Столичный" через суды появилась в конце января. Тогда некто Бондарь Виктор Владимирович подал в Старобельский районный суд Луганской области иск к ООО "РСГП "Столичний" о возобновлении в должности. Информация об этом иске появилась на портале "Судебная власть Украины" 21 января этого года. Вот только в качестве ответчика было указано некое ООО "РСП Стольний", не существующее предприятие.

Подобное искажение названия нашего предприятия было умышленным. Так рейдеры намеревались скрыть информацию о существовании иска от юристов "Столичного".

Сделать это им не удалось. Наши юристы в этот же день связались с судом, уведомили о рейдерстве и попросили ознакомиться с материалами дела – упомянутый Бондарь тут же отозвал свой иск. И суд уже 25 января вернул ему весь исковой материал. Поэтому нашим юристам так и не удалось ознакомиться с этим делом.

– Но историей с Бондарем дело не закончилось, верно?

– Совершенно точно. Повторная попытка получения "по тихому" судебного решения произошла уже в середине февраля 2021 года, когда уже некий Головня Сергей Олегович подал иск к ООО "РСГП "Столичний" о возобновлении в должности директора в Марковский районный суд Луганской области. История в этом случае повторилась полностью: в размещенной 12 февраля на портале "Судебная власть Украины" название ответчика также было искажено – на ООО "РК СГП".

Но, что удивительно, в этом случае, как и в предыдущем, судьи по каким-то неведомым критериям опознали под названиями несуществующих фирм реальное предприятие – рынок "Столичный".

Кстати, и подсудность в обоих случаях – более чем спорная: ни истцы, ни "Столичный" к Луганской области не имеют никакого отношения.

Тем не менее, Марковский суд принял иск к несуществующему юрлицу в производство и решил рассматривать его по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

– Но юристы "Столичного" об этом иске, как я понимаю, узнали?

– Да. Головня подал иск 4 февраля, в тот же день было открыто производство. А как только наши юристы попытались ознакомиться с делом – 16 февраля Головня иск отозвал, а суд мгновенно закрыл производство.

– Кто эти люди – Бондарь и Головня? Имеют ли они хоть какое-то отношение к предприятию?

– Ровным счетом никакого. Ни Бондаря, ни Головню на рынке никто никогда в глаза не видел. О них не слышал ни один человек из трудового коллектива "Столичного" - а это 145 человек. Хотя один из этих персонажей ранее допускал громкие заявления, дескать он приедет знакомиться с арендаторами и с трудовым коллективом. Но так и не явился.

Мы знаем, что оба персонажа – из города Прилуки Черниговской области. В этом же городе баллотировался на последних парламентских выборах сожитель Влады Молчановой Сергей Коровченко. И Бондарь, и Головня, по нашей информации, принимали участие в предвыборной кампании Коровченко. Они этого, впрочем, особо и не скрывают. В Фейсбуке Головня, к примеру, активно постил фоточки, где они с Коровченко обнимаются, жмут друг другу руки, раздают бабушкам средства индивидуальной защиты…

При этом, по крайней мере, один из истцов – Головня – связан с Коровченко и в куда более "интересных" делах, чем раздача масок избирателям. СМИ сообщали, что во время избирательной гонки Головня от имени Коровченко угрожал черниговскому блогеру Игорю Стаху.

Кроме того, у Головни есть и определенный рейдерский опыт: он был замечен в захвате ТРЦ "Маггелан" в Киеве.

А недавно нам стало известно, что он был осужден по делу, связанному с минированием – к 4 годам лишения свободы с 2 годами отсрочки.

– Интересный такой претендент на должность "директора"… Оба иска в результате были отозваны. На этом история закончилась?

- Нет. Собственно, с этих исков история только начинается.

Дважды не сумев скрыть попыток захватить контроль над рынком через решение районных судов, рейдеры вернулись к своей старой знакомой судье Наталье Мазке из Макаровского районного суда Киевской области. Эта судья, как мы видим из предыдущих попыток захвата предприятия, уже имеет обширный и "успешный" опыт вынесения абсолютно незаконных решений, так, чтобы о них никто не узнал до момента начала их реализации.

Кстати, забавный нюанс. Когда 25 февраля Головня подал иск о возобновлении в должности, которую он никогда не занимал, в Макаровский райсуд, все судьи, кроме Мазки, оказались в отпуске – поэтому иск попал именно к ней.

Здесь, чтобы скрыть факт иска, исказили не только название предприятия, но и имя истца. Согласно изначально внесенным в реестр данным, некто Толовня Сергій Олегович подал иск к ООО "Ранок СПС". И судья Мазка уже 26 февраля открыла производство именно от этого истца к несуществующему в природе предприятию.

При том, что, повторюсь, он никогда не был директором нашего предприятия. Следовательно, ни о каком восстановлении и речи идти не может. Да и Макаровский райсуд никоим образом не должен был рассматривать этот иск.

"Исправила" судья Мазка свою "описку" 9 марта 2021 года.

А 12 марта она "восстановила" своим постановлением Головню в должности директора рынка "Столичный".

А дальше в дело вступила уже известная нам по предыдущим рейдерским атакам "черный нотариус" Нино Барамия. Она, зная о том, что Шевченковский районный суд города Киева запретил внесение каких-либо изменений в госреестр касаемо управления нашим предприятием – внесла изменения на основании решения Макаровского суда. И поменяла в реестре фамилию директора – с Абукадырова на Головню.

Об этом решении никто не знал. И сейчас мы готовим апелляцию, которую собираемся подать в понедельник.

– Но ведь у нотариуса Барамии должны были отобрать доступ к реестру еще после предыдущих эпизодов? Такое впечатление создавалось из заявлений, в частности, министра юстиции Малюськи…

– К сожалению, это не такая быстрая процедура, как бы нам хотелось. Мы написали жалобу в Минюст, она рассматривается. Скорее всего, там противодействие этому тоже есть. Поэтому все не так быстро, как хотелось бы. Отстранение нотариусов - процедура длительная и усложненная. Специально или нет - непонятно.

Кстати, в этот раз мы заметили интересную закономерность. Когда такие "карманные" суды выносят свои решения – они не вносят их в реестр. Оригинал решения сразу выдается рейдерам, они тут же бегут к нотариусу Нино Барамия, а она, нарушая закон, вносит изменения в реестр. Кстати, то, что даже решение Макаровского райсуда пока не обрело силу, нотариуса Барамию никак не остановило.

– Что это дало?

– Возможность уже 13 марта, в субботу, продолжить захват. В этот день Головня подписал нотариальные документы о продаже всего имущества рынка "Столичный" предприятию "Оилси", которое уже раньше засвечивалось в попытке рейдерского захвата нашего предприятия. А "Оилси" тут же передает это имущество в аренду другой компании – "Бест макет компани".

Так что сейчас отжать "Столичный" пытаются все те же фигуранты, с помощью все тех же черных нотариусов и регистраторов. И они напрямую связаны с гражданским мужем Влады Молчановой Сергеем Коровченко.

И мы прекрасно понимаем: Молчанова и Туменас не оставляют надежд захватить "Столичный".

– Все эти изменения произошли в субботу. Это случайность или так было сделано умышленно?

– Рейдеры всегда делают изменения в реестрах либо в пятницу поздно вечером, либо в выходные. Нино Барамию никто, включая правоохранителей, в любое другое время не может застать на рабочем месте. А вот в пятницу вечером, в субботу или воскресенье, на зависть всем остальным, она работает. Этот нотариус – круглосуточный. В любое время дня и ночи ее двери открыты. Правда, не для всех.

– После внесения изменений в реестр предпринимали ли эти люди какие-либо действия, помимо "продажи" рынка?

– Если вы имеете в виду физическую попытку захвата – на данный момент ее еще не было. Но мы готовы к такой попытке. Усилили охрану предприятия. Обратились в правоохранительные органы – и они откликнулись на наши крики о помощи, они в курсе событий вокруг рынка, быстро реагируют и помогают нам – в рамках закона.

– Вы или ваши юристы имеете предположения о возможных последующих шагах ваших оппонентов?

– Они вносят через черного регистратора изменения в реестр прав собственности – и физически будут заходить, захватывать объект. Благодаря черным регистраторам в реестре они будут светиться, как собственники. И от имени собственников эти люди попытаются выбросить действующую администрацию и охранную фирму, работающую сейчас на "Столичном" – чтобы зайти на предприятие самим.

– К попыткам физического захвата вы готовы. А в юридической плоскости как планируете защищаться?

– Мы опротестовываем все действия всех этих черных регистраторов и нотариусов. Обращаемся дальше в антирейдерскую комиссию по поводу того, что нотариус Барамия убрала записи и внесла изменения в реестр при наличии действующих постановления судов. Постановлений, обязательных к исполнению всеми учреждениями, организациями и предприятиями Украины. И нотариусами в том числе.

Поэтому двигаемся исключительно в правовом поле, готовы ко всему, обращаемся во все правохранительные органы за помощью.

– Попытки захвата "Столичного" ранее предпринимались не раз и в самых разных плоскостях. Эта чем-то отличается? Можно ли расценивать ее, как более опасную по сравнению с предыдущими?

– Безусловно. Эта попытка – более масштабная и продуманная. Рейдеры в ходе процесса обучаются. Они более грамотно уже подходят к захвату. Подкрепляются постановлениями судов. Они и раньше это делали, но в значительно меньшем количестве. А сейчас они на каждое действие получают либо постановление, либо решение суда. Подстраховываются, чтобы сделать невозможной быструю реакцию антирейдерской комиссии. Чтобы ее обездвижить.

– Какова конечная цель? Захват предприятия? Что-то иное?

– Я думаю, конечной целью рейдеров является захват предприятия и его последующая распродажа по кусочкам. А также продажа земли, на которой расположен рынок.

Я не знаю, что они планируют делать с самим предприятием. Несомненно одно: побочным эффектом происходящего станет убийство рынка как живого организма. Многие инвесторы уже отказываются принимать участие в развитии рынка. Предприниматели боятся. Мы их всячески успокаиваем, но климат на предприятии сейчас – нездоровый. Люди понимают, что Молчанова хочет захватить рынок и свободные территории застроить. Сам по себе "Столичный" ее не интересует.

Рейдеры также открыли третье производство о банкротстве нашего предприятия. Они идут со всех сторон. Не успокаиваются. На личном сайте Молчановой была даже опубликована информация, что якобы назначен независимый арбитражный управляющий. Однако в нашем распоряжении есть документ, в котором кредиторы, банкротящие предприятие, так или иначе связанные с Молчановой, сами писали заявление о назначении этого арбитражного управляющего.

Так что говорить о том, что суд назначил независимого управляющего – по меньшей мере, глупо. Это неправда.

И если рейдеры достигнут успеха – предприятие, которое обеспечивает торговые места непосредственно для фермеров и тем гарантирует низкий ценовой диапазон для конечного потребителя – будет уничтожено. Покупатели идут к нам, потому что мы предлагаем качественные продукты по доступным ценам. И это очень не нравится, к примеру, владельцу сети "Новус" Раймондасу Туменасу. Ведь в его сети цены выше. Вот он и преследует цель – уничтожить прямого конкурента, рынок "Столичный".

– Оценивали ли вы размер убытков, которые несет предприятие вследствие постоянных рейдерских атак?

– Это десятки миллионов гривен ежеквартально. Это не пустые слова. У нас есть подтверждение юридическое, документальное и аудиторское.

Поэтому мы будем предъявлять и такие иски. На данный момент формируем эти исковые требования и готовим пакет подтверждающих документов.

Так что ничего еще не закончено.