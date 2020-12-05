Тука пояснил смысл 'выступления' представителей 'Л/ДНР' в Совбезе ООН

Сообщение о том, что якобы представители "ДНР" и "ЛНР" примут участие в заседании Совета безопасности ООН является информационным вбросом Российской Федерации с целью давления на Украину.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Это информационный вброс, который россияне пытаются сделать далеко не впервые – тем или иным спосбом привлечь "представителей" ОРДЛО к работе Организации Объединенных Наций в различных форматах", – заявил он.

Вместе с тем Тука напомнил, что алгоритм Аррия используется для неформального общения в неофициальной обстановке. "Никаких решений не принимается. Это просто способ общения", – подчеркнул он.

По его оценкам, Кремль не планирует останавливаться и будет продолжать попытки легитимизации донбасских "республик".

"Это не первая попытка, и я убежден, далеко не последняя. Таких попыток будет еще много, и в рамках ПАСЕ, и в рамках ОБСЕ. Россияне не собираются останавливаться. Позиция России остается абсолютно неизменной", – заверил Тука.

Он также спрогнозировал усиление давления на Украину со стороны РФ. "В течение последних недель я наблюдаю активизацию позиции России на международной арене. Они начинают давить на Украину и через страны "нормандской четверки", и на площадках ОБСЕ".

Как писал OBOZREVATEL, российские СМИ обнародовали информацию о том, что якобы 2 декабря представители "ДНР" и "ЛНР" должны были выступать на заседании Совбеза ООН. Однако, как выяснилось, речь шла всего лишь о встрече в формате Аррии.